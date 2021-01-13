استطلاع: الليكود بالصدارة وكتلة اليمين لا تمتلك الأغلبية لتشكيل الحكومة

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، حفاظ حزب الليكود على مكانته بالصدارة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح الأربعاء، أن آخر استطلاع للرأي في إسرائيل، أشار الى حفاظ حزب الليكود على قوته، لكن كتلة اليمين ليس لديها الأغلبية لتشكيل الإئتلاف الحكومي الجديد.
وبحسب الإستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 مساء أمس، جاءت النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، تكفاه حدشاه 16، يمينا 13، يش عتيد 13، المشتركة 10، شاس 8، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتنا 7، الإسرائيليون 6، ميرتس 5، كحول لفان 5 مقاعد.
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة في إسرائيل: صوت 33% من الجمهور الإسرائيلي لنتنياهو، ساعر 13%، لبيد 12%، بينت 10% خولدئي 8%، و14% قالوا لا أحد من هؤلاء.
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