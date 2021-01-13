إعدام أول امرأة في أمريكا بقرار من المحكمة العليا.. فماذا كانت جريمتها

أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة قتلت شخصًا منذ 16 سنة، وذلك بعدما ألغت قرارًا يوقف تنفيذ حكم الإعدام بالمدانة.
ووفق ما ذكرت صحف أمريكية، فقد وافقت المحكمة العليا على معاقبة " ليزا مونتجمري"، بالإعدام على جريمتها الكبرى، التي تمثلت بقتل امرأة حامل سنة 2004.
ويعني حكم المحكمة، إن الطريق لإعدام المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في الولايات المتحدة صار واجب التنفيذ، لمعاقبة القاتلة بجرائمها.
وأجلت محكمة فيدرالية أمريكية، الخميس الماضي، إعدام مونتجمري، وهي أول إمرأة يُحكم عليها بالإعدام منذ عقود على المستوى الفيدرالي.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام باستخدام الحقنة المميتة في إنديانا، وليس الكرسي الكهربائي.
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