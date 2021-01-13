إعلان رسمي بعودة أكبر حاملة طائرات فرنسية إلى مياه المتوسط

خلال الـ6 أشهر المقبلة، ووفق إعلان رسمي من الحكومة الفرنسية، ستبدأ حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" مهمّة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي لحماية الأمن، وذلك ضمن إطار دولي، وفق ما أوردت صحف فرنسية.

وأفصحت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن "المهمة التالية لحاملة الطائرات، شارل ديجول، ستكون تعزيز قواتنا المشاركة في عملية شامال"، الشق الفرنسي من العملية العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأضافت أن "حاملة الطائرات ستنتشر بالتالي في النصف الأول من عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وهذا الالتزام يؤكّد، إذا ما لزم الأمر، على إرادتنا في مكافحة الإرهاب بشكل دائم وغير مشروط".

وستكون هذه أول مهمة تقوم بها حاملة الطائرات الفرنسية منذ مطلع العام 2020 حين أصيب ثلثا طاقمها تقريبًا بفيروس كورونا المستجد.

وكانت بارلي أعربت عن قلقها من "عودة ظهور" تنظيم داعش في العراق وسوريا.