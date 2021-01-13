نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا: اتهام واشنطن لطهران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن اتهام واشنطن لطهران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يتعين على إيران التراجع عن قرارها بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين "بدء إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪ في محطة فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض... تطور خطير للغاية ومصدر قلق عميق."

وأضاف "في هذا المنعطف الحرج، يخاطر عمل إيران أيضًا بتقويض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية الحالية. نحث إيران على الامتناع عن المزيد من التصعيد وعكس مسار العمل هذا دون تأخير ".

بدأت إيران المضي قدمًا في خطط تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ من القوة الانشطارية في محطة فوردو النووية تحت الأرض الأسبوع الماضي، وهو مستوى حققته طهران قبل إبرام الاتفاق مع القوى العالمية لاحتواء طموحاتها النووية المتنازع عليها.