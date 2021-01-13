وزير التعليم يوضح آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442 بخصوص الحضور أو التعليم عن بعد

آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442، قرارات وزارة التعليم الجديدة أصبحت تنتظر من جانب الطلاب وأولياء الأمور لتعرف عن مصير الترم الثاني سواء كان سيتم فيه الحضور أو التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وغيرها من قرارات أخرى تتخذ بمعرفة وزير التعليم السعودي، والتي أنهي الجدل فيها باستمرار التعليم بعد إنتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

وزير التعليم يوضح آلية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442

أوضح وزير التعليم السعودي “حمد آل شيخ” أن اتباع نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي أستطاع تحقيق نجاحات واضحة خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك ما بينته نتائج الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن اتخاذ القرار فى استمرار اتباع نظام التعليم عن بعد أو عودة الدراسة لحالتها الطبيعية لم يتخذ فيه قرار حاسم حتى الأن، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتحديد إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد ومن بعدها سيتم اتخاذ القرار فى آلية الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني.

أحدث قرارات وزارة التعليم السعودية

أصدرت وزارة التعليم عدة قرارات خاصة بالعام الدراسي القادم، جاءت أبرز تلك القرارات ما يلي:

أن العام الدراسي الجديد سيكون ثلاثة فصول بدلاً من فاصلين. سيحصل طلاب الجامعات على ستة أشهر تدريب قبل التخرج زذلك لحصولهم على الشهادة النهائيةز تقيم المعلمين فى بداية كل عام. الارتقاء بخطة التعليم بشكل رسمي فى السعودية. اتباع خطة التعليم المشترط في بعض الجامعات. التوسع فى خطة التعليم المشترك فى المرحلة الابتدائية. تطبيق التعليم العالي للجميع.

خطة توزيع الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي الثاني

أوضحت وزارة التعليم السعودية “آل شيخ” أن خطة الأسابيع الدراسية قد أشتملت على 17 أسبوع، من ضمنهم 15 أسبوع للدراسة، بالإضافة إلى أسبوعين للاختبارات النهائية، وتتمثل خطة التوزيع للأسابيع الدراسية كما هو موضح بالجدول التالي:

وقد أوضحت وزارة التعليم أن خطة التعليم عن بعد تمثل الخيار الأفضل لأتباعها خلال الفصل الدراسي الثاني حتى الآن، مؤكدة أن الفصل الدراسي الأول قد حقق نجاحات باهرة فى خطة التعليم، وذلك ما يخدم خطة التطوير للتعليم ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدة أن اتباع التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي 1442 منتظر تطبيقة فى الفصل الدراسي الثاني.