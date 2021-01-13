إصابة وزير الدفاع الكولومبى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الوزير يخضع للحجر الصحي، ويتمتع بصحة جيدة، وسيواصل مهام عمله من المنزل.

يذكر أن كولومبيا سجلت مليونا و816 ألفا و82 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، و46 ألفا و782 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.