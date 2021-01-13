بحقنة مميتة.. أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة

جدة - نرمين السيد - ووصفت كيلى هنرى محامية مونتجمرى الإعدام فى تصريحات حادة بأنه "استعمال وحشى وغير قانونى وغير ضرورى لسلطة استبدادية".

وأضافت هنرى فى بيان "لا أحد يمكن أن يجادل بصدق فى الاعتلال العقلى الشديد للسيدة مونتجمرى .. فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدى أطباء مكتب السجون".

كانت وزارة العدل الأمريكية، أكدت الجمعة الماضى، أن إعدام ليزا مونتجومرى، المدانة بخنق امرأة حبلى فى ولاية ميزورى عام 2004، بحقنة مميتة فى إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.