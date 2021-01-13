عاجل.. رئيس الوزراء الكويتى يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

جدة - نرمين السيد - وكان وزراء الحكومة الكويتية تقدموا أمس الثلاثاء، باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية، على أن يتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

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