توجيه مهم من السفارة الكويتية في واشنطن للقادمين إلى الولايات المتحدة

وجهت سفارة دولة الكويت في واشنطن، اليوم الأربعاء، لكافة المواطنين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة اجراء اختبار فحص (بي سي آر) يثبت خلوهم من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ وذلك اعتبارًا من 26 يناير الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت السفارة الكويتية في بيانها، إن الشهادة التي تثبت عدم الإصابة بالفيروس يتعين أن تكون صادرة قبل 72 ساعة من موعد المغادرة وذلك وفق الإجراءات الجديدة التي ستطبقها السلطات الصحية الأمريكية.

كما دعت السفارة إلى زيارة المراكز الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقائية (CDC) للحصول على مزيد من المعلومات على الموقع التالي: www.cdc.gov .

وأعلنت السلطات الصحية الأميركية، أمس الثلاثاء، أن المسافرين الراغبين بالتوجه إلى الولايات المتحدة جوًا سيضطرون اعتبارًا من 26 يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 4500 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أن الولايات المتحدة سجلت وفاة 4470 شخصًا وإصابة أكثر من 235 ألفًا آخرين بالفيروس.

وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أنّ الوفيات تتوزّع على سائر أنحاء البلاد وإن كانت تتركّز حاليًا في جنوبها وغربها.