رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة إلى الشيخ نواف

استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قدم رئيس الوزراء الكويتي، استقالته والحكومة، إلى الشيخ نواف الأحمد.
وتقدم وزراء الكويت، أمس الثلاثاء، باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية.
وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أنه من المتوقع قبول هذه الاستقالة
كما بينت أنه سيتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
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