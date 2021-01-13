العثور على جثة ضابط في الجيش الإسرائيلي مقتولا في بئر سبع

أعلنت القناة 7 الإسرائيلية العثور على جثة ضابط في الجيش الإسرائيلي مقتولًا في حرش "لهف" قرب بئر السبع.

وأضاف الجيش أنه يحقق في ظروف مقتله، وتوقعت مواقع عبرية أن الجريمة قد تكون جنائية.

ووفقا للقناة، عاد الضابط الليلة الماضية من اجتماع في وحدته الاحتياطية مرتديًا زيًا عسكريا.

وفى سياق منفصل، أطلق الجيش الإسرائيلي، النار تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة الخليل، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني 22 عاما، وأصابته بجروح متوسطة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن لأحد الجنود بالخليل.

وبحسب القناة، تم نقل الشاب المصاب لتلقي العلاج في المشفى، وأشارت إلى أنه سيخضع بعد للتحقيق لدى جهاز المخابرات العامة (الشاباك).

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه "تم إطلاق النار على الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية طعن بالخليل، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".



وأشارت القناة العبرية، إلى أن رجلا فلسطينيا، 51 عاما، حاول بالأمس تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا، وتم إطلاق النار عليه واعتقاله.