أول تعليق من الحكومة السودانية على اتهامات إثيوبيا بشأن الحدود

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش تتواجد في أراض سودانية، مشددا على أن الخرطوم لا تنوي شن أي حروب.

وقال المستشار الإعلامي لحمدوك، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إن قرار السودان واضح تجاه حفظ سيادتها وحل المشاكل بالحوار.

وأكد المسئول السوداني أن الحدود السودانية مع إثيوبيا معروفة ولا ينقصها سوى العلامات.



وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر سودانية رسمية، أن التهديدات الإثيوبية لا تجدي، معربة عن التزام الخرطوم بحل الخلاف عبر الحوار.

وقالت المصادر إن القوات العسكرية متواجدة في أراض سودانية وفق القانون الدولي، ومشددة على أن الجيش قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود.

واتهمت المصادر الرسمية بالخرطوم إثيوبيا بأنها تطمع في أراض السودان وتسعى لفرض إرادتها.

ووجهت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، اتهاما للسودان بخرق حدودها بعد أن رصدت بعض التحركات داخل المنطقة الحدودية، داعية لمفاوضات لمعالجة الأزمة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان وسعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود.

وأضاف مفتي: "يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا من جانب إثيوبيا".



وتابع أن السودان استغل فراغا أمنيا على الحدود بسبب الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي وتجاوز حدود البلاد.

ويأتي ذلك بعدما أفادت مصادر سودانية، بأن القوات المسلحة تقوم بتعزيز وجودها على الحدود بعد مقتل مدنيين على يد ميليشيا إثيوبية، قامت بالعملية الإجرامية، وفق ما أفادت به شبكة العربية.