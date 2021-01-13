اعتبرت حركة المقاومة حماس أن القصف الإسرائيلي على سوريا جريمة متجددة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه الأراضي السورية فجر اليوم.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان هذا الإرهاب المتواصل الذي يمارسه الاحتلال يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة وشعوبها.
وأكد ان القصف لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقية للمشروع الإسرائيلي تشترك بها كل القوى الحية في الأمة.
أفادت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن تقارير سورية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الليلة سلسة غارات جوية على عدة مواقع في سوريا.
وقالت القناة الـ13 العبرية، إن تقارير السورية، أفادت بمقتل 16 شخصا، في الهجوم المنسوب في منطقة دير الزور.
وبحسب القناة، قتل 5 جنود سوريين و11 مسلحا من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، في الهجوم الذي وقع الليلة في منطقة البوكمال ودير الزور، شرق سوريا.
يشار الى أن تقارير إسرائيلية، رجحت استمرار الهجمات الجوية في سوريا في الفترة القادمة، لاستغلال الفترة المتبقية للرئيس المنتهية ولايته ترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ضرب سوريا وقتل 16 شخصا.. حماس تدين القصف الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.