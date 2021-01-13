بعد ضرب سوريا وقتل 16 شخصا.. حماس تدين القصف الإسرائيلي

اعتبرت حركة المقاومة حماس أن القصف الإسرائيلي على سوريا ‏جريمة متجددة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه الأراضي السورية فجر اليوم.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان هذا الإرهاب المتواصل الذي يمارسه الاحتلال يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة وشعوبها.

وأكد ان القصف لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقية للمشروع الإسرائيلي تشترك بها كل القوى الحية في الأمة.

أفادت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن تقارير سورية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الليلة سلسة غارات جوية على عدة مواقع في سوريا.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن تقارير السورية، أفادت بمقتل 16 شخصا، في الهجوم المنسوب في منطقة دير الزور.

وبحسب القناة، قتل 5 جنود سوريين و11 مسلحا من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، في الهجوم الذي وقع الليلة في منطقة البوكمال ودير الزور، شرق سوريا.

يشار الى أن تقارير إسرائيلية، رجحت استمرار الهجمات الجوية في سوريا في الفترة القادمة، لاستغلال الفترة المتبقية للرئيس المنتهية ولايته ترامب.