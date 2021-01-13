مسؤول لبناني يكشف حقيقة عودة أزمة البنزين مع فرض الإغلاق العام

طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، المواطنين، بشأن مخزون البنزين في المحطات، خلال الإغلاق العام.
وقال أبو شقرا في تصريحات مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أزمة بنزين خلال الإغلاق العام، ولا داعي لتهافت المواطنين على المحطات قبل البدء به، لأنها ستفتح في الأوقات المحددة لتأمين الطلبات الأكثر إلحاحا.
وأضاف "سنفتح كالعادة وسننفذ قرار التعبئة وسيتم توزيع المادة على المحطات بشكل طبيعي"، لافتا الى أن "محطات البنزين والموزعين والشركات المستوردة مستثنون من قرار الإغلاق، كما سيتم تسليم المستشفيات.
وأوضح أن "الحصص المخصصة للمحطات والموزعين غير كافية"، مذكرا "وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بها، كونها لم تعد مقبولة في ظل الغلاء وارتفاع سعر الدولار".
وأشار إلى أنهم "تقدموا بمذكرة إلى وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط، ولا جواب حتى الآن في هذا الخصوص".
وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ العامة الصحية والإغلاق التام للبلاد من 14 إلى 25 يناير الجاري، وبحيث يكون الإغلاق قابلًا للتمديد.
وذكر موقع "النشرة" اللبناني أنه سيتم فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداءً من الخميس 14 يناير وحتى 25 من الشهر نفسه.
وأوضح أنه لن يتم إغلاق المطار، ولن تُمنع الرحلات الجوية من أي بلد.
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