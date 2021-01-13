طيران الاتحاد الإماراتي يلغي رحلتين إلى مدريد

أعلن متحدث باسم "الاتحاد للطيران" الإماراتية، إلغاء رحلتين من أبوظبي إلى مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية والتي أدت إلى إغلاق مطار مدريد الدولي.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال المتحدث: "شهدت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY075 المقرر مغادرتها من أبوظبي (AUH) إلى مدريد (MAD)، ورحلة EY076 المقرر مغادرتها من مدريد (MAD) إلى أبوظبي (AUH) يوم 10 يناير إلى تأخير لمدة 72 ساعة وذلك نتيجة إغلاق مطار مدريد الدولي".

وأضاف المتحدث: "ونتيجة لهذا التأخير المطول، تم إلغاء الرحلتين بسبب سوء الأحول الجوية في مطار مدريد."

ولفت المتحدث إلى أن الشركة تتولي تقديم المساعدة لضيوف الرحلة في ترتيبات سفرهم وإعادة الحجز لهم على رحلات الاتحاد للطيران ليومي 13 و14 يناير.

ودعا المتحدث جميع المسافرين، إلى مراجعة متطلبات الدخول وبروتوكل فحص (بي سي آر) للسفر إلى وجهاتهم النهائية.