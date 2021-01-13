خطوات التسجيل على استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالبريد الإلكتروني الموحد لأداء الاختبارات الإلكترونية

استعلام عن خطوات التسجيل على استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالبريد الإلكتروني الموحد، لكى يتمكن جميع لطلاب من التسجيل لأداء الاختبارات التجريبية للصف الثالث الثانوي والتي سوف تجرى فور انتهاء عطلة نصف العام والذي من المقرر أن تنتهى يوم 20 فبراير، وذلك عقب قرار وزارة التربية والتعليم المصرية بتعطيل الدراسة في مصر لجميع الطلاب وإعطائهم عطلة نصف العام أولا وأجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهائها يوم 20 فبراير، وبينما تظل امتحانات نهاية العام في موعدها في شهر يونيو القادم .رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 الصف الثالث الثانوي
أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية عن إجراء الاختبارات التجريبية الإلكترونية إلي طلاب الثانوية العامة بجميع الأقسام والشعب، ولذلك لكى يتدرب الطلاب على كيفية أداء الاختبارات إلكترونية وذلك من اجل تدريبهم على امتحانات نهاية العام والتي سوف تجرى إلكترونيا تبعا لنظام التابلت، وأطلقت الوزارة استمارة التسجيل لامتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية والتي يجب على الطلاب تسجيل بياناتهم عليها بشكل صحيح والبيانات هي ” اسم الطالب- الرقم القومى- البريد الإلكتروني- مهنة ولى الأمر- تحديد الشعبة التي يدرس بها – كلمة السر الخاصة بحسابه الإلكتروني – المحافظة التابع لها” .خطوات استخراج البريد الإلكتروني الموحد
يتطلب من الطلاب لكى يتم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة ضرورة تسجيل بيانات الحساب الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وهو ما تم الحصول عليه من قبل الوزارة ويمكن من خلاله استخدمه في اغلب الأنشطة التعليمية الإلكترونية وهو الحساب الرسمي الخاص بكل طالب والمعترف به من قبل وزارة التربية والتعليم لأنه مسجل بها، ولذلك على جميع الطلاب ضرورة الحصول على حساب إلكتروني موحد من قبل موقع وزارة التربية والتعليم المصرية،و إليك خطوات الحصول علية على النحو التالي:
- قم بتسجيل الدخول على موقع الحساب الموحد.
- قم بإدخال الرقم القومى الخاص بك.
- قم بالنقر على مربع الإثبات انك لست روبوت.
- يظهر إليك الآن كافة بيانات حسابك الإلكتروني الموحد من اسم بريد إلكتروني وكلمة مرور خاصة بك فقط.
الوسوم
استعلام عن خطوات التسجيل على استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالبريد الإلكتروني الموحد، لكى يتمكن جميع لطلاب من التسجيل لأداء الاختبارات التجريبية للصف الثالث الثانوي والتي سوف تجرى فور انتهاء عطلة نصف العام والذي من المقرر أن تنتهى يوم 20 فبراير، وذلك عقب قرار وزارة التربية والتعليم المصرية بتعطيل الدراسة في مصر لجميع الطلاب وإعطائهم عطلة نصف العام أولا وأجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهائها يوم 20 فبراير، وبينما تظل امتحانات نهاية العام في موعدها في شهر يونيو القادم .رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 الصف الثالث الثانوي
أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية عن إجراء الاختبارات التجريبية الإلكترونية إلي طلاب الثانوية العامة بجميع الأقسام والشعب، ولذلك لكى يتدرب الطلاب على كيفية أداء الاختبارات إلكترونية وذلك من اجل تدريبهم على امتحانات نهاية العام والتي سوف تجرى إلكترونيا تبعا لنظام التابلت، وأطلقت الوزارة استمارة التسجيل لامتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية والتي يجب على الطلاب تسجيل بياناتهم عليها بشكل صحيح والبيانات هي ” اسم الطالب- الرقم القومى- البريد الإلكتروني- مهنة ولى الأمر- تحديد الشعبة التي يدرس بها – كلمة السر الخاصة بحسابه الإلكتروني – المحافظة التابع لها” .خطوات استخراج البريد الإلكتروني الموحد
يتطلب من الطلاب لكى يتم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة ضرورة تسجيل بيانات الحساب الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وهو ما تم الحصول عليه من قبل الوزارة ويمكن من خلاله استخدمه في اغلب الأنشطة التعليمية الإلكترونية وهو الحساب الرسمي الخاص بكل طالب والمعترف به من قبل وزارة التربية والتعليم لأنه مسجل بها، ولذلك على جميع الطلاب ضرورة الحصول على حساب إلكتروني موحد من قبل موقع وزارة التربية والتعليم المصرية،و إليك خطوات الحصول علية على النحو التالي:
- قم بتسجيل الدخول على موقع الحساب الموحد.
- قم بإدخال الرقم القومى الخاص بك.
- قم بالنقر على مربع الإثبات انك لست روبوت.
- يظهر إليك الآن كافة بيانات حسابك الإلكتروني الموحد من اسم بريد إلكتروني وكلمة مرور خاصة بك فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التسجيل على استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالبريد الإلكتروني الموحد لأداء الاختبارات الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.