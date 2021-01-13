خطوات التسجيل على استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالبريد الإلكتروني الموحد لأداء الاختبارات الإلكترونية

استعلام عن خطوات التسجيل على استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 بالبريد الإلكتروني الموحد، لكى يتمكن جميع لطلاب من التسجيل لأداء الاختبارات التجريبية للصف الثالث الثانوي والتي سوف تجرى فور انتهاء عطلة نصف العام والذي من المقرر أن تنتهى يوم 20 فبراير، وذلك عقب قرار وزارة التربية والتعليم المصرية بتعطيل الدراسة في مصر لجميع الطلاب وإعطائهم عطلة نصف العام أولا وأجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهائها يوم 20 فبراير، وبينما تظل امتحانات نهاية العام في موعدها في شهر يونيو القادم .

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021 الصف الثالث الثانوي

أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية عن إجراء الاختبارات التجريبية الإلكترونية إلي طلاب الثانوية العامة بجميع الأقسام والشعب، ولذلك لكى يتدرب الطلاب على كيفية أداء الاختبارات إلكترونية وذلك من اجل تدريبهم على امتحانات نهاية العام والتي سوف تجرى إلكترونيا تبعا لنظام التابلت، وأطلقت الوزارة استمارة التسجيل لامتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية والتي يجب على الطلاب تسجيل بياناتهم عليها بشكل صحيح والبيانات هي ” اسم الطالب- الرقم القومى- البريد الإلكتروني- مهنة ولى الأمر- تحديد الشعبة التي يدرس بها – كلمة السر الخاصة بحسابه الإلكتروني – المحافظة التابع لها” .

خطوات استخراج البريد الإلكتروني الموحد

يتطلب من الطلاب لكى يتم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة ضرورة تسجيل بيانات الحساب الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وهو ما تم الحصول عليه من قبل الوزارة ويمكن من خلاله استخدمه في اغلب الأنشطة التعليمية الإلكترونية وهو الحساب الرسمي الخاص بكل طالب والمعترف به من قبل وزارة التربية والتعليم لأنه مسجل بها، ولذلك على جميع الطلاب ضرورة الحصول على حساب إلكتروني موحد من قبل موقع وزارة التربية والتعليم المصرية،و إليك خطوات الحصول علية على النحو التالي: