المرصد السورى: غارات دير الزور استهدفت مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المرصد السورى، فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن أغلب قتلى غارات دير الزور من هؤلاء الميليشيات.

وكان الجيش الإسرائيلى استهدف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بغارة جوية، عدة مناطق فى دير الزور والبوكمال.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكرى بأن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فى تمام الساعة 1,10 من فجر اليوم، مشيرًة إلى أن هناك تدقيقًا لنتائج هذا العدوان.