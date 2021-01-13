السودان: إثيوبيا تطمع فى أراضينا وتريد فرض إرادتها

جدة - نرمين السيد - وأضافت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن القوات العسكرية متواجدة فى أراض سودانية وفق القانون الدولى، مشيرة إلى أن التهديدات الإثيوبية لا تجدى ونلتزم بحل الخلاف عبر الحوار.

يشار إلى أن السلطات الإثيوبية، كانت قد اتهمت السودان بخرق حدودها، داعية لمفاوضات لمعالجة الأزمة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.