مستشار حمدوك ردا على إثيوبيا: قواتنا تتواجد فى السودان ولا ننوى شن حروب

جدة - نرمين السيد - قال فايز الشيخ السليك، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، إن حدود بلاده مع إثيوبيا معروفة ولا ينقصها سوى العلامات، مشددا على أن القوات المسلحة تتواجد فى أراض سودانية ولا ننوى شن حروب.





وأضاف مستشار حمدوك فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية: قرارنا واضح تجاه حفظ سيادتنا وحل المشاكل بالحوار. وكانت إثيوبيا قد حذرت السودان، أمس الثلاثاء من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها فى الحشد العسكرى فى منطقة حدودية متنازع عليها، رغم محاولات نزع فتيل التوترات بالدبلوماسية.

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