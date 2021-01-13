عاجل.. تحطم مروحية سودانية فى منطقة القضارف ونجاة طاقمها

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بتحطم مروحية تابعة للجيش السودانى فى منطقة القضارف، مشيرة إلى نجاة طاقمها.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بتحطم مروحية تابعة للجيش السودانى فى منطقة القضارف، مشيرة إلى نجاة طاقمها. وكانت مصادر سودانية، قالت إن منطقة القضارف شهدت خلال الساعات الماضية، هجوماً شنّته القوات الإثيوبية، راح ضحيته 5 نساء وطفل.

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