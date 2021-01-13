نقل الرئيس الأرمني المصاب بـ”كوفيد-19” إلى مستشفى بالتهاب رئوي مزدوج

أكد مكتب رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركيسيان، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا أوائل يناير الجاري، أنه نقل إلى مستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر مكتب الرئيس اليوم الأربعاء أن ساركيسيان (67 عاما) المتواجد في بريطانيا، الذي كان يتلقى حتى الآن الرعاية الصحية في المنزل، نقل إلى مستشفى، مضيفا: "لا تزال حالة إصابته صعبة، وظهرت عليه أعراض شائعة منها ارتفاع حاد في درجات الحرارة والتهاب رئوي مزدوج".

وسبق أن أكدت الرئاسة الأرمنية في الخامس من يناير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة ساركيسيان الذي احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة في لندن ثم خضع هناك لعملية جراحية على قدمه، بالفيروس التاجي.

وفي وقت لاحق من يناير، جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعت له زوجة الرئيس، نونه ساركيسيان، إيجابية أيضا.