وزير الصحة البريطاني: قد نلجأ للخيار الصعب إذا زادت شراسة فيروس كورونا

كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن إجراء صعب قد تتخذه الحكومة بسبب فيروس كورونا المستجد وسلالته البريطانية التي صارت تتفشى أكثر وأكثر، موضحًا أن حكومته ستطوع كل شيء لإيقاف الوباء، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وقال هانكوك، إنه لرعاية المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية بالمستشفيات، يمكن نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى كورونا، لم تطبقها الحكومة بعد.

وأضاف الوزير: "هذه ستكون خطة بديلة لنا، ونحن ندرس كل الخيارات".

وأردف: "هذا الأمر يتعلق بالمرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات والذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الكاملة، لكنهم غير جاهزين بعد للعودة إلى منازلهم".

وتعد بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر الماضي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته، رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

وتجاوز عدد قتلى الوباء في بريطانيا الـ82 ألفًا، وهي الأكبر في أوروبا بهذا العدد المخيف، متجاوزة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.