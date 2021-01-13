الرئيس العراقي يصادق رسميا على انضمام بغداد لاتفاق باريس للمناخ

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح صادق رسميا على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب، إن صالح صادق رسميا على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ.
وأوضحت وسائل إعلام عراقية، أن الرئيس العراقي قال خلال توقيعه على القانون، إن المصادقة تأتي من أجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون.
وكان الرئيس برهم صالح ألقى كلمة العراق في "قمة طموح المناخ" العالمي التي جرت في 12 ديسمبر الماضي، وأعلن عن توجه بلاده نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.
وأضاف أن العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكاربون.
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