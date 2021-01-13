السعودية.. الموافقة على التشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام.. تفاصيل

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشريعا للتشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش نفسه.
ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3).
وتنص الفقرة كالآتي: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
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