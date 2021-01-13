كورونا يتوحّش.. الصين تفرض حالة الطوارئ في عدة أقاليم

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في إقليم هيلونغجيانغ، الذي يضم أكثر من 37 مليون نسمة، في محاولة للقضاء على عدد محدود من إصابات فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشدد فيه الصين تدابيرها لاحتواء الوباء مجددا، فقد سجلت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ ما يزيد على 5 أشهر.

وكانت الصين تمكنت بشكل كبير من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ووهان أواخر 2019.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت الصين ارتفاعا في الإصابات، ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود فورية على التنقل وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن إصابات.

ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حاليا لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.

واليوم، الأربعاء، أعلنت حكومة إقليم هيلونغجيانغ (شمال الشرق) البالغ عدد سكانه 37,5 مليون نسمة، "حالة طوارئ" وطلبت من المواطنين عدم مغادرة الإقليم إلا للضرورة القصوى، وإلغاء المؤتمرات والتجمعات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاءت التدابير بعد رصد 28 إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، بينها 12 إصابة من دون عوارض.

وسجلت ثلاث إصابات في هاربين عاصمة الإقليم التي تستضيف مهرجانا شهيرا لمنحوتات الثلج يجتذب أعدادا كبيرة من السياح.

والاثنين، تم إغلاق مدينة سويهوا في إقليم هيلونغجيانغ والبالغ عدد سكانها أكثر من 5,2 مليون نسمة، بعد تسجيل إصابة واحدة مؤكدة و45 إصابة من دون عوارض.

وأكدت السلطات الأربعاء أنها ستغلق مدنا صغيرة أخرى قرب سويهوا أو ستفرض عليها قيود تنقل.

وأغلقت مدن أخرى في الإقليم مراكز الترفيه، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي حملة فحوص واسعة وأغلقت الطرق والمدارس والمتاجر في مدينة شيجياتشوانغ بإقليم هيبي، مركز التفشي الأخير للفيروس.

وتم إغلاق مدينة شينغتاي التي تضم سبعة ملايين نسمة، منذ الجمعة الماضي.

وتسعى الصين لمنع إصابات جديدة قبل احتفالات السنة القمرية الجديدة الشهر المقبل، التي يتوقع أن يتنقل خلالها ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد، كما يخشى أن تفرض قيود على تلك الرحلات السنوية التي تعد الفرصة الوحيدة للمهاجرين لزيارة عائلاتهم، في حال استمرار تسجيل بؤر إصابات.