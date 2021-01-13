لاحتواء كورونا.. إيطاليا تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية أبريل

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكد سبيرانزا، أنه لا يوجد أى دلائل فى الوقت الراهن على انحسار وباء كورونا في البلاد.

ويمنح تمديد حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي نهاية يناير، صلاحيات أكبر للحكومة المركزية، لمحاولة كبح جماح الفيروس.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا، لمجلس النواب "الحكومة ترى أنه من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل. فهناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر".

وسجلت إيطاليا حتى الآن، 79819 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في 21 فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا وسادس أعلى معدل في العالم.

كما أبلغت السلطات الصحية في إيطاليا عن أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.