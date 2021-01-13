ضمن أفضل 10 شركات عالمية.. الخطوط السعودية تدخل الفئة الماسية

ومن أبرز المواصفات التي أهلت الخطوط السعودية للحصول على التصنيف المتقدم، هو قيامها بردود فعل استباقية وقبيل اعتبار فيروس كورونا جائحة عالمية، بالإضافة إلى أنها من أوائل شركات الطيران في تعليق الرحلات إلى الصين، وتزويدها الطائرات بفلاتر GEPA.
بالإضافة لتطبيقها إجراءات وقائية إلزامية على متن الطائرة لطاقم الطائرة والضيوف، وتطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائيا للصحة والسلامة خلال كامل تجربة السفر.
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