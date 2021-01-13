الخارجية الروسية: واثقون من اكتمال مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ثقتها في اكتمال تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، أوليج تيابكين، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الأربعاء:" إن روسيا ليس لديها شك في نجاح تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، على الرغم من الضغوط الأمريكية على الشركاء الأوروبيين لشركة "غازبروم" الروسية".

وأضاف تيابكين:" أن موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يعتمد على عدة عوامل، منها الظروف المناخية".

يُذكر أن "السيل الشمالي-2"، هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، ولكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية تهدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات من أجل زيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.