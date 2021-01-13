إصابة 27 شخصا في حادث تصادم بـ دبي

وقع حادث تصادم بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة تيكنو بارك بجبل علي الصناعية بالإمارات، ما أسفر عن إصابة 27 شخصا بإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة.
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغا في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة تيكنو بارك بجبل علي الصناعية.
وأضاف المزروعي ، أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.
وأشار إلى أن الدوريات المرورية قامت بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الاجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى مستشفى راشد لتقديم العلاج اللازم لهم.
وحول تفاصيل الحادث، أوضح المزروعي أن الحادث وقع بسبب عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنة والحافلة، ما أدى إلى وقوع الاصطدام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين 4 حالات متوسطة و23 إصابة بسيطة.
ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المُقررة، وترك مسافة كافية بين المركبات، بالإضافة إلى ومراعاة ظروف الطريق وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.
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