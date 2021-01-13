خطوات الاستعلام إلكترونيا عن المخالفات المرورية

خطوات الاستعلام إلكترونيًا عن المخالفات المرورية، العديد من الأشخاص تقع في أخطاء أثناء قيادة السيارة مما يترتب عليها مخالفات تعرضهم إلى دفع غرامة أو الحبس في حالة ارتكاب حادث ومن أجل تسهيل تلك الخدمات علي المواطنين أتاحت وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن المخالفات الإلكترونية من أجل الحفاظ على الصحة العامة والبعد عن الازدحام.

كيفية الاستعلام عن المخالفات دون الدخول على أبشر

منصة أبشر يتوفر عليها الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن السعودي لذلك أصبح من الضروري إنشاء الحساب لاستفادة من الخدمات دون جهد أو دفع رسوم ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور ويمكن للأشخاص التي لا تمتلك حساب على منصة أبشر بشر أن تعرف قيمة المخالفات من خلال جوجل باتباع الخطوات الآتية.

كتابة كلمة سعودي في مكان البحث في جوجل من أجل البحث عن للبوابة الإلكترونية.

يتم الضغط على كلمة أفراد ثم كتابة مخالفات مرورية في مربع البحث.

سوف تظهر خدمة الاستعلام عن المخالفات.

يتم الضغط على عبارة ابدأ الخدمة.

سوف يتم نقلك لموقع وزارة الداخلية.

يتم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم.

كتابة رقم الهوية الشخصية.

تسجيل الرمز المرئي ثم الضغط على عرض.

سوف تظهر جميع المخالفات التي تخص رقم الهوية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم السجل المدني

من أسهل الطرق للاستعلام عن المخالفات تكون باستخدام رقم السجل المدني ويتم الاتصال بالرقم 989 واتباع التعليمات الآتية.

الضغط على زر واحد لاستماع التعليمات باللغة العربية.

يتم الضغط مرة أخرى على رقم واحد للاستعلام عن مخالفات المرور.

تسجيل رقم السجل المدني ثم وضع علامة شباك.

الاستعلام عن المخالفات من خلال أبشر.

منصة أبشر تقدم الكثير من الخدمات التي يدخل المواطن السعودي للاستفادة منها بصورة يوميا وفيما يلي نوضح طريقة معرفة مخالفات المرور من خلال المنصة