حاسبة مستحقات نهاية الخدمة، وزارة المورد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أتاحت مؤخرا برنامج حاسبة مستحقات نهاية الخدمة بصورة إلكترونية وذلك من خلال بوابة الثقافة العمالية والتي تحرص دائما أن تعمل بدورها في تقديم جميع الخدمات التي تخص سوف العمل السعودي وهذا طبقا لعدة قواعد واسس قانون العمل بالسعودية ومن خلال الخدمة يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للأشخاص العاملة بمجرد انتهاء مدة العمل الخاصة به.

حاسبة مستحقات نهاية الخدمة

تلك الخدمة الإلكترونية إتاحتها الحكومة السعودية ضمن إطار الخطط الهادفة والمميزة والتي تعمم إستخدم عدة خدمات بصورة إلكترونية في جميع المصالح الحكومية وهذا في إطار رؤية مستقبلية للمملكة العربية السعودية في 2030 وهذه الخدمة تعمل على حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمالين في مختلف الوظائف ومجالات العمل ومعرفة تقدير المستحقات الواجب استحققها بعد نهاية عقد العمل وانتهاء المدة.

يتم تسجيل الدخول الي موقع وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على بوابة الثقافة العمالية من خلال القائمة الرئيسية ثم يتم اختيار حاسبة مستحقات نهاية الخدمة.

تسجيل كافة البيانات المطلوب تسجليها مثل نوع عقد العمل سوء كان غير محدد المدة أو مدة محددة، ذكر سبب انتهاء علاقة العمل.

ادخال قيمة الراتب الذي يحصل عليه العامل والذي تقاضاه خلال مدة خدمته في العمل، بجانب تحديد عمله بسنوات وأشهر وأيام.

بعد تسجيل كافة يتم الضغط على علامة يساوي وتوجد في أسفل الصفحة.

عند الانتهاء من كل ما سبق سوف تظهر قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها الموظف.

ثبوت تهمة على الموظف مخلة بالشرف أداو الأمانة بعد توليه العمل.

اكتشاف مخالفة ارتكابها العامل من أجل الحصول على الوظيفة.

تقديم العامل لاستقالته قبل انتهاء المدة المستحقة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمدة عامين.

ارتكاب مخالفات تؤدي إلى الأضرار بمصلحة العمل مثل كشف أسرار تخص العمل وطبيعته.

الغياب عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوم متقطعة خلال العام دون أعذار.

استغلال العمل في الوصول إلي أغراض ومكاسب شخصية بصورة غير مشروعة.

عدم الاهتمام بالإرشادات المتعلقة بالسلامة التي تخص العمل مما يعرض العاملين للخطر.

طريقة حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمةالمجموعات الغير مستحقة لمكافأة نهاية الخدمة