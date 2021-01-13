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الصفحة الرئيسية لتحديث البيانات حافز، موقع محيط يتم من خلاله حافز الصفحة الرئيسية لتحديث البيانات وهذا النظام الإلكتروني حافز يعمل على تقديم عدد من فرص العمل الجديدة وتناسب جميع الشباب الخرجين من الجامعات في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلي التغلب على نسب البطالة بجانب تأهيلهم لسوق العمل وتنمية المهارات المهنية بصورة ناجحة.نظام حافز لتحديث البيانات
من أجل تحديث البيانات التي قام المستخدم بتسجيلها من قبل من خلال نظام حافز وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول لموقع طاقات الإلكتروني.
تسجيل الرقم الخاص بالمستخدم ويظهر في الصفحة الرئيسية.
- الضغط على زر إرسال.
- التأكد من البيانات التي تظهر على الشاشة وتحديث البيانات.
- يتم الضغط على قراءة التنبيه.
- يتم الضغط على كلمة التالي من أجل استكمال كافة البيانات.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- الضغط على كلمة التالي.
- يتم اختيار المنطقة التابع لها والضغط على التالي.
- كتابة المدينة التي يقيم به المستخدم ثم الضغط على كلمة التالي.
- يتم كتابة كافة البيانات الخاصة ويتم الإجابة على كافة الأسئلة الموجودة على الصفحة.
لمن يرغب في التسجيل في خدمة حافز لأول مرة عليه أن يتبع بعض الخطوات البسيطة مثل:
- الدخول إلى موقع هدف عن طريق الربط الرسمي.
اختيار خدمات إلكترونية.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- يتم كتابة الاسم والجنسية.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- كتابة تاريخ ميلاد الشخص المتقدم بالهجري.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمتقدم وإدخال البريد الإلكتروني.
- بعد إتمام جميع الخطوات السابقة يتم الضغط على كلمة إرسال.
- سوف يحصل الشخص المتقدم على رسالة نصية تضمن اسم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمها من أجل تسجيل الدخول الي نظام حافز.
إتاحة نظام حافز إمكانية قيام النساء بالتسجيل لكي تستمتع بكل الخدمات التي يوفرها النظام وتستطيع النساء بالتسجيل من خلال تلك الخطوات.
- الدخول إلى موقع طاقات.
- الضغط على باحث عمل.
- الدخول إلى الموقع بعد تسجيل كلمة المرور و رقم الهوية.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- سوف يتم تفعيل الطلب من خلال الحصول على رسالة نصية على الهاتف أو البريد الإلكتروني.
الوسوم
الصفحة الرئيسية لتحديث البيانات حافز، موقع محيط يتم من خلاله حافز الصفحة الرئيسية لتحديث البيانات وهذا النظام الإلكتروني حافز يعمل على تقديم عدد من فرص العمل الجديدة وتناسب جميع الشباب الخرجين من الجامعات في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلي التغلب على نسب البطالة بجانب تأهيلهم لسوق العمل وتنمية المهارات المهنية بصورة ناجحة.نظام حافز لتحديث البيانات
من أجل تحديث البيانات التي قام المستخدم بتسجيلها من قبل من خلال نظام حافز وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول لموقع طاقات الإلكتروني.
تسجيل الرقم الخاص بالمستخدم ويظهر في الصفحة الرئيسية.
- الضغط على زر إرسال.
- التأكد من البيانات التي تظهر على الشاشة وتحديث البيانات.
- يتم الضغط على قراءة التنبيه.
- يتم الضغط على كلمة التالي من أجل استكمال كافة البيانات.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- الضغط على كلمة التالي.
- يتم اختيار المنطقة التابع لها والضغط على التالي.
- كتابة المدينة التي يقيم به المستخدم ثم الضغط على كلمة التالي.
- يتم كتابة كافة البيانات الخاصة ويتم الإجابة على كافة الأسئلة الموجودة على الصفحة.
لمن يرغب في التسجيل في خدمة حافز لأول مرة عليه أن يتبع بعض الخطوات البسيطة مثل:
- الدخول إلى موقع هدف عن طريق الربط الرسمي.
اختيار خدمات إلكترونية.
- الضغط على كلمة تسجيل.
- يتم كتابة الاسم والجنسية.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- كتابة تاريخ ميلاد الشخص المتقدم بالهجري.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمتقدم وإدخال البريد الإلكتروني.
- بعد إتمام جميع الخطوات السابقة يتم الضغط على كلمة إرسال.
- سوف يحصل الشخص المتقدم على رسالة نصية تضمن اسم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمها من أجل تسجيل الدخول الي نظام حافز.
إتاحة نظام حافز إمكانية قيام النساء بالتسجيل لكي تستمتع بكل الخدمات التي يوفرها النظام وتستطيع النساء بالتسجيل من خلال تلك الخطوات.
- الدخول إلى موقع طاقات.
- الضغط على باحث عمل.
- الدخول إلى الموقع بعد تسجيل كلمة المرور و رقم الهوية.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- سوف يتم تفعيل الطلب من خلال الحصول على رسالة نصية على الهاتف أو البريد الإلكتروني.
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