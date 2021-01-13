المبالغ المرتجعة ما هي؟ حساب مواطن يجيب

ما هي المبالغ المرتجعة؟، في بعض الأوقات يجد بعض مستفيدي الدعم ما يعرف باسم المبالغ المرتجعة، لذلك من خلال حساب مواطن الرسمي على موقع تويتر بيوم الأحد الماضي والموافق العاشر من شهر يناير الحالي 2021 بأن المبالغ المرتجعة هي عبارة عن أثر رجعي يتم إعطائه للأشخاص مستحقي الدعم كتعويض لهم، وذلك لكثرة السؤال عن الأثر الراجعي أو المبالغ المرتجعة من مستفيدي دعم حساب مواطن.

دفعة شهر يناير من حساب مواطن لمستفيدي الدعم

قام حساب مواطن بإيداع مبلغ الدعم المطلوب لشهر يناير الحالي وهو حوالي 1.9 مليار ريال سعودي لمستحقي دعم حساب مواطن، وتم رصد عدد 10.7 مليون مواطن سعودي من مستحقي دعم حساب مواطن دفعة 38 دفعة شهر يناير.

ووصل مبلغ التعويضات الدفعة لمستحقي الأثر الرجعي حوالي 15 مليون ريال سعودي عن الدفعة السابقة، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي الذي قام حساب مواطن بدفعه لمستحقي الأثر الرجعي منذ بدء حساب مواطن لعام 2017 أكثر من 88 مليون ريال سعودي، هناك مبلغ 653 مليون ريال سعودي منها تم توفيرها كتعويضات عن الدفعات السابقة.

متوسط الدعم للأسرة الواحدة بالسعودية في حساب مواطن

وفقًا لما يوضحه سلطان القحطاني متحدث برنامج حساب مواطن الرسمي، فإن متوسط دعم الأسرة لدفعة حساب مواطن يصل إلى 1047 ريال سعودي، ونسبة أرباب الأسرة في السعودية يبلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلتين نسبة 92٪، والتابعين يصل عددهم إلى 8.4 مليون مواطن تابع، أما عن نسبة الأفراد المستقلين الحاصلين على دعم حساب مواطن، فإن عدد وصل إلى 185 ألف مواطن مستفيد مستقل وبذلك يشكلون نسبة 8٪ من مستحقي دعم حساب مواطن.

وأرباب الأسر نسبتهم الإجمالية هي 93٪ ولكن ربات الأسر فإن نسبتهم الإجمالية هي 7٪ فقط، ونسبة الذكور المستقلين هي حوالي 57٪ والإناث المستقلين نسبتهم المئوية هي 43٪.