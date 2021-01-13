أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

دوت الخليج -

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق الحديدة، وأصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على صعدة، فيما شن الطيران 9 غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنييناستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق الحديدة، وأصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على صعدة، فيما شن الطيران 9 غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً بينها زحف في حيس وخمس غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا، و27 خرقاً بقصف مدفعي و119 خرقاً بالأعيرة النارية. وتضمنت الخروقات تحليق طائرة حربية في أجواء الدريهمي وعشر طائرات تجسسية في أجواء حيس والجاح والفازة والتحيتا والدريهمي. وفي محافظة صعدة أكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية. كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح ومناطق متفرقة من مديرية شدا ومنازل وممتلكات المواطنين في مديرية قطابر. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية ماهلية وغارتين على مديرية العبدية في محافظة مأرب.

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