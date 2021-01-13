أخبار اليمن : الأرصاد يجدد تحذيره للمواطنين في المحافظات

الأرصاد يجدد تحذيره للمواطنين في المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية والمناطق الصحراوية، محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على أجزاء منها خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع.
وأفاد بأن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت، والمناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح.
وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، وحث كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .
ودعا المزارعين ورعاة المواشي والنحل إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت درجة واحدة في ذمار وعمران، و1.6 في صنعاء ، 4.8 في السدة ، 6.6 في عتق، 6.8 في إب، 8.3 في سيئون.
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