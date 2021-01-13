بعد إصابة مسؤولي مكتبه بـ كورونا.. وزير الصحة اللبناني يدخل الحجر الصحي

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الدكتور حمد حسن، اليوم الأربعاء، خضوعه للحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة أفراد من مكتبه بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، قال حسن إنه بدأ فترة من الحجر الصحي حتى يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226948، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1705، وحالات الشفاء 144859.

وقررت الحكومة اللبنانية، أول أمس الاثنين، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب التفشي الرهيب لوباء فيروس كورونا في البلاد، التي باتت تتجه بسرعة نحو السيناريو الإيطالي.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الإغلاق التام وحظر التجول، وذلك مع الارتفاع الكبير لعدد المصابين وتجاوزه القدرة الاستيعابية للمستشفيات، حيث بات المواطن يتلقى العلاج على أبواب المستشفيات بعدما باتت الأسرة ممتلئة بالكامل.