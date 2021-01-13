لجنة إسرائيلية تجتمع للمصادقة على توسيع مبنى السفارة الأمريكية بالقدس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن لجنة خاصة تابعة لبلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية ستجتمع، اليوم الأربعاء، بهدف دراسة عدة خطط تتعلق بمبنى السفارة الأمريكية في المدينة.

وأضافت القناة أن إحدى الخطط المطروحة حاليًا العمل على توسيع مقر السفارة الحالي في حي أرنونا، أو إقامة مبنى جديد غير بعيد.

وأشارت إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا على نحو استثنائي للمصادقة على خطتين لإقامة وإنشاء مجمع للسفارات في كل من شارع اللنبي وحي أرنونا في مدينة القدس.

وتهدف هذه الخطوة لإيجاد مبنى دائم للسفارة الأمريكية بالقدس.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تعهد في أبريل الماضي، بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل بالقدس إذا ما انتخب رئيسًا بالإضافة إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق.

وفي حال تمت الموافقة على توسيع المبنى الحالي، فإنه سيتم هدم فندق دبلومات الخاص بالمسنين المهاجرين من عدة دول، وقطع مئات الأشجار في المنطقة، وتشييد مبانٍ جديدة يصل ارتفاعها إلى 10 طوابق، وإحاطة المجمع بأكمله بجدار يبلغ ارتفاعه 3.5 متر.