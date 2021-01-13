المصادقة على بناء 530 وحدة استيطانية شرق القدس

ذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن لجنة محلية إسرائيلية صادقت في اليوم، الأربعاء، على بناء 530 وحدة استيطانية شرقي القدس.

وأوضحت الإذاعة أنه تقرر بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في "رمات شلومو" شمال المدينة.

وتأتي هذه الخطوة قبل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس حين كان مسئولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010.

وكان نتنياهو أوعز منذ يومين الترويج لبناء 800 وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية.