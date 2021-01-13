ذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن لجنة محلية إسرائيلية صادقت في اليوم، الأربعاء، على بناء 530 وحدة استيطانية شرقي القدس.
وأوضحت الإذاعة أنه تقرر بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في "رمات شلومو" شمال المدينة.
وتأتي هذه الخطوة قبل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس حين كان مسئولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010.
وكان نتنياهو أوعز منذ يومين الترويج لبناء 800 وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصادقة على بناء 530 وحدة استيطانية شرق القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.