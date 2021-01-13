الخطوط القطرية توقف نصف أسطولها من طائرات A380| اعرف السبب

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، اليوم الأربعاء، إن الشركة لن تشغل سوى نصف أسطولها من طائرات إيرباص إيه 380 عند عودة هذا الطراز إلى الخدمة.
وأوقفت الشركة الحكومية تحليق هذا الطراز من الطائرات العملاقة، بعدما أدت جائحة كورونا إلى انهيار الطلب العالمي على السفر.
وقال الباكر في منتدى "سي.إيه.بي.إيه" على الإنترنت أن "اعتقد أن 380 أحد أسوأ الطائرات العاملة اليوم عندما يتعلق الأمر بالانبعاثات لذلك، قررنا أننا لن نشغلها في المستقبل القريب، وحتى لو فعلنا ذلك، فسوف نقوم بتشغيل نصف العدد الذي لدينا فحسب".
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