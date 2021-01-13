تلقى ولي عهد الفجيرة، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تماشيًا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية ودعما منه للبرنامج الوطني لاستخدام لقاح "كورونا" في الدولة.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكد الشرقي حرص القيادة الرشيدة على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لجميع شرائح المجتمع في الدولة، معربا عن شكره وتقديره لجهود القائمين على الحملة، بمواجهة الجائحة في الدولة.
وأشاد بدور وعطاء الكادر الطبي في الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول، الذين حققوا نجاحا كبيرا في التصدي للجائحة، وتمكنوا من الحد من انتشار الفيروس.
ودعا الجميع إلى تلقي لقاح فيروس كورونا دعما لجهود الدولة في الوصول إلى النسبة المستهدفة بتطعيم أكثر من 50 %من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري ومن أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي عهد الفجيرة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.