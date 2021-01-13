خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل أكثر من 3000 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بعد إجراء 134768 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وسجلت الوزارة 3362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 239587 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 723 حالة.
وسجلت شفاء 2588 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 213149 حالة.
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