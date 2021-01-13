نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحطم طائرة عسكرية بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية، بتحطم طائرة عسكرية بولاية القضارف ونجاة الطاقم.

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة عسكرية سودانية، اليوم السبت، من طراز "أنتنوف 26"، تابعة للقوات المسلحة، إثر عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها بمطار الأبيض بالسودان.

وفقا لوكالة السودان للأنباء، أعلنت القوات المسلحة السودانية، استشهاد جميع أفراد طاقم الطائرة المكون من ثلاثة ضباط واثنين من ضباط الصف.