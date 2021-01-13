أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 92 مليون إصابة عالمياً

كورونا اليوم.. أكثر من 92 مليون إصابة عالمياًتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا الـ92 مليونا و16 ألف إصابة، تعافى منهم 65 مليونا و851 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليون و970 ألف وفاة.

وبحسب أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، فقد سجلت دول العالم الثلاثاء، زيادة قياسية في عدد الوفيات، وزيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 664 ألفا و860 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15,732 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (389,621 وفاة)، والبرازيل (204,726 وفاة)، والهند (151,564 وفاة)، والمكسيك (135,682 وفيات)، وبريطانيا (83,203 وفيات).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (23,369,732 إصابة)، والهند (10,495,816 إصابة)، والبرازيل (8,195,637 إصابة)، وروسيا (3,448,203 إصابات)، وبريطانيا (3,164,051 إصابة).