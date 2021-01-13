سياسية نمساوية: الاستخبارات التركية وراء محاولة اغتيالى

جدة - نرمين السيد - وقالت أصلان، إن "العميل التركى فياض أوزتورك اعترف قبل أشهر حين سلم نفسه للسلطات النمساوية بأنه كان ينوى اغتيالى بعدما تلقى أوامر بذلك من الاستخبارات التركية".

وأضافت أصلان، وهى نائبة سابقة فى البرلمان النمساوى وعضو حالى فى مجلس مدينة العاصمة، فى تصريحات صحفية، أن أوزتورك كان ينوى أيضا اغتيال سياسيين نمساويين اخرين، لكنهما لم يتعرضا للخطر، متابعة: "أعارض سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبالتالى كنت من ضمن أولوياته"، وفقا لقناة "العربية".

وتابعت أصلان: "دور السلطات التركية فى هذا المخطط غير معلن، ذلك أن عمليات الاغتيال والتخطيط لها تتم بسرية تامة، إذ لا يمكن لأى دولة فى العالم الكشف عن مثل هذه الأمور، لكن ما يؤكد تورط أنقرة فى ذلك مباشرة هو محاولة اثنين من محامى العميل التركى تبرئتها مما كانت قد خططت له فى وقت سابق عبر أوزتورك".

كما كشفت أصلان أن اثنين من محامى أوزتورك وهما من أصل مجرى ظهرا بشكل مفاجئ وبدا يرويان قصة مختلفة تماما عن اعترافات موكلهما، فى سعى حثيث لتبرئة الاستخبارات التركية، وهذا أمر يثير جملة من التساؤلات.

تأتى تصريحات أصلان بالتزامن مع إعلان فيينا، أمس الثلاثاء، ترحيل عميل تركى يحمل الجنسية الإيطالية من أراضيها، رغم أنه قد اعترف قبل أشهر للسلطات النمساوية بعضويته فى جهاز الاستخبارات التركي، وأنه كان تلقى أوامر باغتيال أصلان فى أغسطس الماضى.