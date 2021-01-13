الاحتلال الإسرائيلي يقصف مرصدا عسكريا لحماس بعد تعرض آلياته لإطلاق نار

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تعرض آلية هندسية تابعة له لإطلاق نار من قطاع غزة.
وبين المتحدث باسم الجيش أن الآلية الهندسية كانت تعمل بالقرب من السياج الأمني من جهته الغربية جنوب قطاع غزة، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف القوة الهندسية جراء إطلاق النار.
وقالت صحيفة ”معاريف“ إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في منطقة ”كيسوفيم“ عند حدود قطاع غزة تعرضت لإطلاق 4 أعيرة نارية دون إصابات.
وأشارت مصادر محلية في غزة، إلى أن مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت نقطة تابعة لحماس، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق النار نحو القوة الهندسية الإسرائيلية.
وكانت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، هذا اليوم.
وقامت هذه الجرافات بإلقاء منشورات تهديد للمزارعين الفلسطينيين، لإزالة محاصيلهم الزراعية بحجة أنها تجاوزت الـ 100 متر المسموح بها من قبل الجانب الإسرائيلي.
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