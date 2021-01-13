إزاحة الدولتين من السوق الدولية.. مسئول أمريكي يحذر من خطر روسي وصيني جديد

أدلى مسئول أمريكي كبير، بتصريح جديد يتخوف فيه من تدخل روسيا والصين في مسألة توريد لقاحات كورونا، وهو الأمر الذي قد يشير إلى محاولة أمريكية سياسية لإزاحة الدولتين من السوق الدولي، أو على الأقل تقليل حصصهما لصالح اللقاحات الأمريكية، بأكثر من كون التحذيرات حقيقة بالفعل، وفق ما أوردت صحف أمريكية.
وقال مدير المكتب الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، إن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية التدخل غير الصحيح في سلسلة التوريد الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا.
وقال إيفانينا لصحيفة الواشنطن بوست، إن هناك خصوم لأمريكا، من دول عدة، من بينهم "روسيا والصين"، وهما قد يتدخلات في توريدات اللقاحات.
وكان إيفانينا قد اتهم روسيا والصين وإيران بأنها تحاول عرقلة حصول الولايات المتحدة على اللقاح ضد فيروس كورونا.
ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها "مضحكة" و"لا أساس لها من الصحة".
ويشير الواقع إلى إن مسألة توريدات اللقاحات تجري بتعاقدات ثنائية بين دولتين أو ضمن تحالف عالمي كالذي تقوده منظمة الصحة العالمية، بشأن إيصال اللقاحات للدول الأكثر احتياجًا.
وتعاقدت دول عدة في العالم على لقاحات روسية وصينية وأمريكية.
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