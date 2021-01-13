انتهاكات إسرائيل تستمر.. خروق بالجملة لطيران الاحتلال في سماء لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي أمس، الثلاثاء، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ومدينة جبيل.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت قيادة الجيش إنه تم تسجيل 4 خروقات جوية للعدوان الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 12.30 وحتى الساعة 14.05، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب ومدينة جبيل.

كما أشارت إلى أنه في ذلك اليوم اعتبارًا من الساعة 5.50 وحتى الساعة 18.10 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

ولفتت إلى أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان مكتب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لمجاله الجوي وسط تكثيف الاستطلاعات بدون طيار والغارات الوهمية في جميع أنحاء البلاد.

وقدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، أمس الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ أيام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وطالب وهبة، خلال الشكوى التي قدمت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي، مجلس الأمن بإدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

وأكد عون إدانة العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته لسيادة لبنان وقرار الأمم المتحدة الذي أدى إلى وقف الأعمال العدائية بين البلدين في أعقاب الصراع الشامل الأخير بينهما عام 2006.