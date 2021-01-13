نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 40 قتيلًا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على شرقي سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على شرقي سوريا إلى 40 قتيلًا.

وقد أفاد المرصد، بمقتل 9 سوريين في القصف الإسرائيلي وأكثر من 30 من جنسيات أجنبية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا.

وأعلنت "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.