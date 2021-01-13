الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات الدفعة الثالثة يناير 2021 بالرقم القومى

قامت وكالة التأمين الاجتماعية بطرح العديد من المكافأة والعلاوات التي تنفق لأكثر من 60 ألف شخص، وورد أيضاً العديد من العلاوات على المجال الصحي، حيث يزداد المعاشات كل عام في بداية شهر يوليو وفي بداية العام الميلادي، حيث نتحدث اليوم عن رابط الاستعلام عن الخمسة علاوات لأصحاب المعاشات لعام 2021 .

رابط الاستعلام عن المستفيدين من هذه العلاوات لأصحاب المعاشات 2021

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي من طرح العديد من العلاوات الخاصة بالمعاشات، حيث كان بداية هذه العلاوات من شهر يونيو العام الماضي، حيث تم تصريح بعمل 4 علاوات لأصحاب المعاشات تقسم هذه العلاوات على أكثر من أربعة دفعات، حيث أن تم صرف الدفعة الأولى من العلاوات في شهر يوليو الماضي ويتم صرف الدفعة الثانية في شهر أكتوبر.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

يوجد بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعات الخاصة بعلاوات المعاشات من كل عام:-