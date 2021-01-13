موعد مباره منتخب مصر وتشيلي في افتتاحية كأس العالم لليد، كرة اليد من أنواع الرياضة الجماعية التي يفضلها الكثير ويتمتعون في مشاهدة ألمباره ومتابعة أخبارها، ويهتم الكثير ويبحث عن موعد مباره كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لأول مرة على ارضها، يتم البحث عن موعد مباره، والقنوات الناقلة لمباره مصر وتشيلي.

مباره منتخب مصر وتشيلي لكأس العالم لكرة اليد2021، يتم فتح البطولة كأس العالم لليد النسخة 27 بين مصر وتشيلي ، وتم خضوع منتخب مصر لجلسة تصوير يسودها روح الفكاهة والمرح مع مزيد من الحماس والتفاؤل تم جلسة التصوير في فندق الإقامة، ويزيد التساؤل هل ستصبح ألمباره بحضور جمهور أم لا سنوضح تلك الأمر عبر موقع ثقفني.

موعد ألمباره الافتتاحية لكأس العالم لكرة اليد

موعد مباره مصر وتشيلي، ستبدأ مباريات كأس العالم لكرة اليد2021 اليوم الأربعاء 13/1/2021 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، وستقام في الصالة المغطاة في أستاد القاهرة الدولي، وستبدأ بالمجموعة السابعة منتخب مصرو تشيلي، تستضيف مصر مباريات كاس العالم على مدار الأيام المقبلة من يوم 13 يناير إلى يوم31 يناير، وطبقا لقرار لجنة العليا للمونديال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبحضور وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أفأمة ألمباره البطولة بدون جمهور،سيقام حفل الافتتاح بمشاركة الفنان تامر حسنى، وسيتم تقديم عروض أوربية، حفل الافتتاح في تمام الساعة5.40 إلى الساعة6.30، وسيقدم الاستوديو التحليلي نجم كرة اليد السابق جوهر نبيل.

مباره كأس العالم لكرة اليد2021

طبقا للنسخة الجديدة ستقام مباره كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا، تعديلا عن النسخة القديمة التي كانت تقام بمشاركة24 منتخبا فقط، وتم الإعلان عن القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد، هي أون تايم سبورتس1، أون تايم اسبورتس3، وستذاع أيضا على قناة تايم اسبورتس البث الأرضي، وتم الإعلان قبل انطلاق مباريات البطولة انسحاب منتخب ألتشيك، والمنتخب أمريكا، وفقا لجراءات الاحترازية التي يجب أن تتم قبل ألمباره تم عمل مسحة لتأكد من سلامة صحة للاعبين والجهاز الفني والإداري، وتم التأكد من سلبية المسحة للجميع، موعد مباره مصر وتشيلي بتوقيت السعودية في تمام الساعة 8، افتتاحية كأس العالم لكرة اليد2021 والقنوات الناقلة.